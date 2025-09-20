トマト&オニオンでは、2025年9月18日（木）から11月26日（水）まで「秋のほっこりデザートフェア」を開催。濃厚なハーゲンダッツキャラメルアイスや、旬のさつまいも・ぶどうを贅沢に使用した限定スイーツがラインアップします。秋らしい味覚を堪能できる期間限定メニューで、ほっと心も満たされるひとときを過ごしてみませんか？ ハーゲンダッツを堪能できる秋パフェ 「ハーゲンダ