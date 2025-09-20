◆ウエスタン・リーグソフトバンク4―8阪神（20日、タマスタ筑後）ソフトバンクの秋広優人内野手（23）が、マルチ安打を放った。「6番一塁」でフル出場。5回に阪神先発の門別啓人から右前に運ぶと、6回には2死二塁から中越え同点二塁打を放った。「いいところで打てて、同点にできて良かった」。8月30日の広島戦（タマスタ筑後）以来のマルチ安打を喜んだ。5月に巨人からトレードで加入し、1軍には22試合に出場し打率2割8