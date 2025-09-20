真っ赤なドレスでにっこり元モーニング娘。の生田衣梨奈(福岡市出身)がインスタグラムを更新。歴代レジェンドOGたちとのオフショットが話題を呼んでいる。「モーニング娘。OGとしての初めてのお仕事♡」と書き出し、矢口真里、譜久村聖、飯田圭織、中澤裕子、高橋愛ら先輩メンバーたちとの集合ショットを公開した。この投稿に「ものすごいメンバー！」「OGにえりぽんがいるの新鮮すぎた」「卒業したらOGの中では妹みた