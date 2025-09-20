◆陸上世界選手権（東京・国立競技場）大会9日目、最終日となる21日は?リレー侍?の躍進に熱視線が注がれる。男子400メートルリレーは9日間にわたる熱戦の大トリを飾る。日本は2017年のロンドン大会、19年のドーハ大会と2大会連続で銅メダルを獲得した?お家芸?。ただ2大会はメダルを逃し、4年前に国立競技場であった東京五輪でも痛恨のバトンミスで決勝を棄権した。雪辱を誓い表彰台を照準に捉える。19時30分開始予定の女