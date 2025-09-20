◆ウエスタン・リーグソフトバンク4―8阪神（20日、タマスタ筑後）ソフトバンクの廣荑隆太内野手（24）が1号ソロを放った。「1番二塁」でフル出場。6回、阪神先発の門別啓人の144キロ真っすぐを振り抜き、左越えの本塁打とした。「久々に打ったので気持ちよかった」と笑顔。ウエスタン・リーグで今季初本塁打に「1本は打たないとまずいなと思っていたのでよかった」と胸をなで下ろした。今季は1軍で30試合に出場し打