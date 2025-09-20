セクシーなピンクのドレス?クイーン・オブ・ポップ?マドンナ(67)が大胆な?透け透け?ドレス姿を披露し話題になっている。「ほぼ20年のときを経て。ワーナー・レコードは、まるで故郷のように感じられる!音楽へ、ダンスフロアへ、すべてが始まった場所へ戻ろう!COADF- P. 2 2026」とインスタグラムに綴って、胸元が大胆にあらわになったセクシーなピンクのドレス姿を披露している。マドンナは2008年にリリースされた「ハード・