◆J2第30節・大分1―0山口（20日、クラサスドーム大分）17位の大分がJ2残留争いを繰り広げていた18位の山口との直接対決を制した。5月31日の甲府戦以来、13試合ぶりの白星。7勝12分11敗の勝ち点33で順位を16位に上げた。勝ち点で並ぶ熊本が17位。自動降格圏の山口は18位のままだが、大分や熊本との勝ち点差が8に広がった。一時はJ1昇格プレーオフ（3〜6位）圏内に食い込んでいた大分だったが、6月から急激にスローダウン。ク