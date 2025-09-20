お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」が２０日までにコンビのユーチューブチャンネルを更新。タイでの行動で炎上しているＴＫＯ・木下隆行について言及した。タイに移住した木下は、現地の寺院の前で僧侶の袈裟のような服を着用。その様子を自身のインスタグラムに投稿し、批判が殺到した。木下についてナダルは「そういう星の下の人なんやろな」と苦笑い。「各国を渡り歩いて炎上してる。焼け野原。ゴジラやでホン