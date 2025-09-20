モデルでタレントの森脇梨々夏が２０日に更新されたユーチューブチャンネル「佐久間宜行のＮＯＢＲＯＣＫＴＶ」に出演した。この日は「会ってみたらすごかった芸能人ベスト７」を発表。森脇が３位に挙げたのがお笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功。森脇は読売テレビ「浜ちゃんが！」にゲスト出演したが、大人の事情でお蔵入りになってしまったという。お蔵入りになり落ち込んでいたが再び出演オファーが寄せられた。収