ボートレース福岡のＧ?「アビスパ福岡杯」が２１日に開幕する。今井貴士（４１＝福岡）が手にしたのは、機率４１％の５０号機。近況は中村尊（優出２着）→藤森陸斗→長谷川巌と組んで強力パワーが目立っている頼もしい相棒だ。特訓の感触も「１人で乗っている分には、回転が上がり過ぎ。班では深川（和仁）選手が良さそうだけど、他とは大差はない。手前の感じも問題なかった」とまずまず。「エンジンは間違いないと思うし