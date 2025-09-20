◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）女子５０００メートル決勝が行われ、日本記録（１４分２９秒１８）保持者の田中希実（ニューバランス）は１５分７秒３４で１２位だった。残り１周（残り４００メートル）で田中はトップと０秒７３差の７位と先頭集団で踏ん張っていたが、ラストスパート勝負で苦戦し、１２位に後退。２１年東京五輪１５００メートル８位、２３年ブダペスト世界陸上５０００メートル８位に続いて、世界