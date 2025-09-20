歌舞伎俳優の片岡孝太郎が２０日、自身のブログを更新。父・片岡仁左衛門が体調不良で２１日の公演を休演することを報じた記事を引用してコメントした。孝太郎は「申し訳ございません。ご迷惑をお掛け致します」とメッセージ。「気候気圧の変化、皆様におかれましても御身大切に素敵な週末をお迎えください」と歌舞伎ファンに呼びかけた。