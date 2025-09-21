【プレミアリーグ第5節】(アンフィールド)リバプール 2-1(前半2-0)エバートン<得点者>[リ]ライアン・フラーフェンベルフ(10分)、ウーゴ・エキティケ(29分)[エ]イドリッサ・ゲイェ(58分)<警告>[リ]ドミニク・ショボスライ(69分)、フロリアン・ビルツ(82分)[エ]イリマン・エンディアイェ(28分)、キアナン・デューズバリー・ホール(78分)、ジャック・グリーリッシュ(90分+4)└リバプールがエバートンとのダービー制して開