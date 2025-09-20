[9.20 プレミアリーグ第5節 リバプール 2-1 エバートン]プレミアリーグは20日、各地で第5節を開催した。リバプールはエバートンとの“マージーサイド・ダービー”を2-1で制して開幕5連勝を飾った。リバプールのMF遠藤航はベンチ入りも出番はなかった。リバプールは前半10分、FWモハメド・サラーが右サイドからペナルティエリア内に浮き球を蹴り込むと、走り込んだMFライアン・フラーフェンベルフが右足ダイレクトボレーで流し