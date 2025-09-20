[9.20 プレミアリーグ第5節](AMEXスタジアム)※23:00開始<出場メンバー>[ブライトン]先発GK 1 バルト・フェルブルッヘンDF 5 ルイス・ダンクDF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケDF 24 フェルディ・カディオールDF 34 ヨエル・フェルトマンMF 8 ブラヤン・グルダMF 11 ヤンクバ・ミンテMF 17 カルロス・バレバMF 22 三笘薫MF 26 ヤシン・アヤリFW 10 ジョルジニオ・ルター控えGK 23 ジェイソン・スティールDF 21 オリヴィエ ボ