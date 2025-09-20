高知ユナイテッドSCは20日、秋田豊監督のパワーハラスメント疑惑に関する調査結果を発表し、特別調査委員会による事実認定・評価対象となっていた12事案のうち5事案をパワハラとして認定したと伝えた。今回の件で6月から休養していた秋田監督は、19日の会見で辞任を表明している。クラブは秋田監督に公式戦8試合出場停止(休養期間に消化済み)、代表取締役に月額報酬3か月間、1/2減給処分、強化部長に戒告処分、社外取締役に戒