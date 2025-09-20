気象台は、午後11時27分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を平取町に発表しました。また洪水警報を苫小牧市、登別市に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を苫小牧市、白老町、新冠町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・平取町に発表 20日23:27時点胆振、日高地方では、21日明け方まで土砂災害や河川の増水に、21日未明まで低い土地の浸水や暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■室蘭市