【MLB】ドジャース6ー3ジャイアンツ（9月19日・日本時間20日／ロサンゼルス）【映像】大谷、意味不明弾で“投手に異変”9月19日（日本時間9月20日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対サンフランシスコ・ジャイアンツの一戦で、ドジャース・大谷翔平に強烈な一発を放たれた相手投手が見せた“被弾リアクション”が話題となっている。5回裏ドジャースの攻撃、2死一、二塁の場面で打席に立った1番大谷は、ジャイアンツ先