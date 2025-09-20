Ｆ１アゼルバイジャン・グランプリ（ＧＰ、決勝２１日）予選が２０日に行われ、レッドブルの角田裕毅（２５）が６位に躍進を果たし、悲願の初表彰台へ好位置につけた。去就が大きな注目を集める中で迎えた正念場の一戦で、１９日のフリー走行１回目（ＦＰ１）は６番手に躍進。同僚でスーパースターのマックス・フェルスタッペンを上回る快走を見せた。ただ、その後はロングランでのペースを重視した調整を行い、ＦＰ２は１４番