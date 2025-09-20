お笑いタレントの今田耕司と女優の山本舞香がＭＣを務める日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜・午後１１時）が２０日放送され、次回２７日の放送回での山本の番組卒業が発表された。また、同回のゲストとして山本の夫である「ＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹ」Ｈｉｒｏが出演。初の夫婦共演が実現することも分かった。同番組は「忘れられない、空が ある。」というコンセプトのもと、ゲストが世界や日本国内のゆかりのある地