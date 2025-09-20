◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節Ｃ大阪１―１柏（２０日・ヨドコウ桜スタジアム）Ｃ大阪は、柏と引き分けて連勝とはならなかった。ＭＦ本間至恩は後半２１分から出場。何度も相手のウイングバックの裏へ走り込んでチャンスを演出したが、最終盤での１対１を決めきれず「絶対に決めなければいけなかった。サポーターの皆さんに本当に申し訳ないですし、結果で返すしかない」と、悔やんだ。１―１で迎えた後半、ボールを保持