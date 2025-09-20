ロックバンド・MY FIRST STORYのボーカル Hiroが、27日放送の日本テレビ系『Google Pixel presents ANOTHER SKY』（後11：00）に出演し、MCを務める山本舞香と“初の夫婦共演”を果たす。【写真】MY FIRST STORYのHiroが「アナザースカイ」に出演今回のアナザースカイは、幼い頃から家族や一人でも過ごした思い出の地・沖縄・西表島。知人のペンションを訪ね、海釣りや鍾乳洞探検、マングローブ林や滝を巡り、大自然の中で童心