２０日午後７時頃、大阪市此花区の人工島・夢洲（ゆめしま）にある大阪・関西万博会場で、来場していた４０歳代の女性１人が顔に軽いけがを負った。大阪府警会場警察隊によると、打ち上げ花火の破片が当たった可能性があるといい、詳しい状況を調べている。女性は、会場のウォータープラザ付近で花火を見ていたという。日本国際博覧会協会によると、花火は午後７時頃から約５分間、大屋根リングの外側から打ち上げられていた