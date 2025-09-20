Ｊ１のＣ大阪−柏戦が行われた２０日、大阪市のヨドコウ桜スタジアムで高齢者施設「株式会社あぷり」（大阪府八尾市）、特別養護老人ホーム「いわき園」（大阪市）などの利用者計４５人が手作りしたミサンガ約５００本をＣ大阪へ贈呈する寄贈式が行われた。サントリーウエルネス株式会社とＪリーグが協働で推進する「Ｂｅｓｕｐｐｏｒｔｅｒｓ！」プロジェクトの一環。贈呈式ではＣ大阪の森島寛晃会長（５３）へ５００本のミ