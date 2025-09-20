タレント明石家さんま（70）が20日、MBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。“博識”のデメリットについて語った。この日は、雑学好きというモーニング娘。’25弓桁朱琴が出演し、さまざまな雑学を披露した。さんまは「それが邪魔にならなきゃええけどね。頭がいいっていうことを」とぽつり。芸能界を長年生き抜いてきた親心で「ほんまにほんまに。お笑いは損するからね。頭いい人がボケたら、『わざとや』って