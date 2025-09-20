「なんで結婚したいの？」婚活女に友人の芯を食った言葉が刺さる!!【漫画】本編を読む婚活中にマッチングアプリで年下男子・こうきと出会ったアイコ。見た目も悪くなく、大手IT企業勤務ということもあり、よい相手かもしれないと思っていた。しかし、一緒に行った食事でまさかの「1円単位のワリカン」を要求してきたのだ。この衝撃的な「ワリカン男」と、おごられて当然だと考える「昭和女」のアイコ。一見わかり合えないと思われ