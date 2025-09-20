コリンス・エアロスペースに対して行われたサイバー攻撃の影響とみられるシステム障害に伴い、世界各地の複数の航空会社で運航に影響が発生している。搭乗手続きや手荷物の受託システムなどに障害が発生しており、搭乗手続きに多くの時間を要している。ロンドンやブリュッセル、ベルリンの空港で大きな影響が出ている。ロンドン・ヒースロー空港では、長距離線は出発3時間前、国内線は同2時間前までに空港に到着するよう求めている