陸上の世界選手権東京大会は２０日、国立競技場で女子５０００メートル決勝が行われ、４大会連続の決勝進出となった田中希実（ニューバランス）は１２位で、前回ブダペスト大会の８位に続く２大会連続の入賞はならなかった。レースは超スローペースで入り、徐々にペースアップしていく展開。終盤に順位を上げて、残り１周では入賞を狙えるポジションにつけたが、ラスト勝負で競り負けた。１５分７秒３４で１２位。今季、海外レ