女子フリー演技する住吉りをん＝東京辰巳アイスアリーナフィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表1次選考会を兼ねる東京選手権第2日は20日、江東区の東京辰巳アイスアリーナで行われ、女子は住吉りをんがショートプログラム（SP）に続いてフリーも1位の合計200.83点で優勝した。17歳の中井亜美が合計192.09点で2位。青木祐奈が3位に入り、河辺愛菜が4位、渡辺倫果は5位だった。男子SPは4回転ルッツを決めた佐藤