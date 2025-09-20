1976年製作のイタリアン・ホラーの異色作が、約半世紀を経て日本初公開。フレスコ画に秘められた謎をめぐる『笑む窓のある家 4K修復版』が11月21日(金)より全国公開されることが決定した。北イタリアの田舎町。絵画修復師のステファノは、教会内のフレスコ画の修復にやってくる。「聖セバスティアヌスの殉教」を模した不気味なその画は、“死に際を描く画家”と称される、20年前に狂死したブオノ・レニャーニが描いたものだった。