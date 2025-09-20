◇フィギュアスケート東京選手権第２日（２０日、東京・辰巳アイスアリーナ）男子のショートプログラム（ＳＰ）が行われ、佐藤駿（エームサービス・明大）が９５・２９点で首位発進。２位に三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が７９・９２点、３位が吉岡希（法大）の７９・３９点で続いた。今季序盤はケガも抱えていた佐藤は、冒頭の４回転ルッツを成功。続く４回転―３回転トウループの連続ジャンプも決め、３本を全て