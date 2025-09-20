気象台は、午後11時13分に、洪水警報をむかわ町、日高町日高、日高町門別に発表しました。また大雨警報（浸水害）を厚真町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・むかわ町、日高町日高、日高町門別に発表 20日23:13時点胆振地方では、21日明け方まで土砂災害に警戒してください。胆振、日高地方では、21日未明まで低い土地の浸水や暴風に、21日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報