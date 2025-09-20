気象台は、午後11時11分に、洪水警報を高岡市、滑川市、射水市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を滑川市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】富山県・高岡市、滑川市、射水市に発表 20日23:11時点富山県では、21日明け方まで土砂災害に、21日未明まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富山市□大雨警報・土砂災害21日明け方にかけて警戒・浸水21日未明にかけて