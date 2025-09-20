■東京2025世界陸上 女子5000m決勝（20日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子5000m決勝が行われ、日本記録保持者の田中希実（25、New Balance）が、15分07秒34をマークし12位と、2大会連続の入賞を逃した。レース後に田中は「今回の世界陸上でこんなにもたくさんの方々が、陸上や陸上に取り組む選手を愛してくださっていることを知って、本当にうれしくて、本当にすごく幸せな時間を過ごせた