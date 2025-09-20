2025年10月1日（水）、ビューティブランド「ステラボーテ」から「ホリデーコレクション2025」と、ブランド初のギフトボックスが登場します。数量限定で展開されるコレクションには、光美容器やリフトブラシなどの人気デバイスと、ネイビー×ゴールドの限定バニティやラウンドポーチがセットに。さらに新作コスメをいち早く試せるギフトボックスも発売され、特別感あふれるホリデーが楽