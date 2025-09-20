◆ウエスタン・リーグソフトバンク4―8阪神（20日、タマスタ筑後）ソフトバンクは阪神にタイブレークで競り負けた。2位のオリックスがくふうハヤテに勝利したため、前日19日に初点灯したばかりの優勝へのマジックナンバーが1日で消滅した。ソフトバンクは3点を追う6回、廣荑隆太の1号ソロなど5本の長短打で4点を奪って逆転。しかし、7回に同点とされると、延長10回タイブレークで4点を奪われた。オリックスとのゲー