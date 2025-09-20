◇F1第17戦アゼルバイジャンGP予選（2025年9月20日バクー市街地コース＝1周6.003キロ）クラッシュ続出で計6度も赤旗が出る大荒れの展開の中、角田裕毅は2戦連続で予選3回目（Q3）進出を果たし、レッドブル移籍後最高となる6番手につけた。同僚のマックス・フェルスタッペン（オランダ）が2戦連続今季6度目、通算46度目のポールポジション（PP）を獲得。ウィリアムズのカルロス・サインツ（スペイン）が2番手、レーシングブ