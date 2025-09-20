全てを出し尽くした――。陸上の世界選手権８日目（２０日、東京・国立競技場）、女子５０００メートル決勝が行われ、田中希実（ニューバランス）は１５分７秒３４で１２位。入賞圏内には届かずも、満員の観衆を盛り上げた。１８日の予選は山本有真（積水化学）とレースを引っ張って決勝にコマを進めたものの、この日は自らの力を試した。「他の人の力を借りないとじゃなくて、実力だってことを説明するには、やっぱり決勝で自