ボートレース芦屋の「ニッカン・コム杯」は２０日、２日間の予選が終了。準優勝戦に進出するベスト１８が決定した。石野貴之（４３＝大阪）は５Ｒ、５号艇も６号艇・高浜芳久が３コースに入ったため６コース発進。大外からトップタイとなるコンマ１２のスタートを決めてスリット優勢に運ぶと、１Ｍは強気に握って２着に食い込んだ。２号艇の１１Ｒは２コースから差しを狙うも、外に流れて大きく後退。６着に終わったが、得点