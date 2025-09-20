◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１広島（２０日・東京ドーム）巨人・中川皓太投手が６年ぶりにシーズン６０登板に到達し、３４ホールド目をマーク。開幕時は２軍スタートながら、腕を振り続けて自身２度目の大台に乗せ「大きい目標の一つではあったので、そこに到達できて良かったかなと思います」と振り返った。今季は勝ちパターンだけでなく同点、僅差のビハインドでも登板してきた。オフシーズンからの準備、日々のケアの