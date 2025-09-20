◆プロボクシング▽東洋太平洋・日本女子フェザー級（５７・１キロ以下）王座統一戦８回戦〇東洋太平洋王者・大沢あねら（８回ＴＫＯ）日本王者・若狭与志枝●（２０日、東京・後楽園ホール）東洋太平洋・日本女子フェザー級王座統一戦で、東洋太平洋王者・大沢あねら（２２）＝パンチアウト＝が日本王者・若狭与志枝（３７）＝花形＝を８回５２秒ＴＫＯで下し、２冠王者に輝いた。戦績は大沢が４勝（３ＫＯ）１分け、若