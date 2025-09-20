◇フィギュアスケート２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選第２日（２０日、北京）女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た個人の中立選手（ＡＩＮ）でロシア選手権女王のアデリア・ペトロシャンが１４０・１９点。合計２０９・６３点で１位となり、２６年ミラノ・コルティナ五輪の出場枠を獲得した。ペトロシャンはフリー冒頭の３回転ルッツ―２回転トウループを着氷。３回転ループ、ダブルアクセル