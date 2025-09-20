9月20日、世界5大陸のバスケットボールクラブチームによる国際大会『FIBAインターコンチネンタルカップ2025』のグループフェーズ最終戦がシンガポールのインドアスタジアムで行われ、宇都宮ブレックス（Bリーグ／アジア）が78－87でアル・アハリ・トリポリ（リビア／アフリカ）に敗戦。グループA3位となった宇都宮は、21日14時から行われる5位決定戦にまわることになった