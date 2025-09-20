9月27日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」は、矢沢永吉が番組初登場！ライブなどのパフォーマンスは現場に5分前に到着しそのままステージへ？大型音楽フェス「CANNONBALL」の「SUPER LEGEND TIME」として特別パフォーマンスを披露した矢沢のライブの裏側にカメラが密着！さらに、番組MC有働由美子・松下洸平との鼎談が実現！6年ぶりのアルバムリリースを控え、11月には日本人アーティスト最年長記録となる東京ド