Ｊ２リーグ第３０節10位の北海道コンサドーレ札幌は、敵地で徳島ヴォルティスと対戦。主力４選手を出場停止で欠く中、起用された選手がしっかりと結果を残し２対１で勝利。J1昇格へ望みをつないだ。■柴田慎吾監督「ものすごくタフな９０分だった。前半保持して押し込む展開が続いたが、ボールを大事にしすぎてアタックへの思い切りが欠けたので、ハーフタイムに修正にして後半に臨んだ。最後は難しい時間