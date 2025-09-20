東京稲城市のジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）で２０日に行われたイースタン・リーグ公式戦で、デフバドミントン女子日本代表の鎌田真衣選手（２３）がファーストピッチ（始球式）を務めた。鎌田選手は巨人―日本ハム戦のプレーボールに先立ち、巨人のユニホーム姿で登場。ワンバウンドとなったが、マウンドから力強いボールを投げ込み、観客から大きな拍手を浴びた。この日の試合は「読売巨人軍府中市フェスタ」と