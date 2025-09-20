ボートレース芦屋の「ニッカン・コム杯」は２０日、２日間の予選が終了。準優勝戦に進出するベスト１８が決定した。斉藤廉（２１＝福岡））は予選ラストの３Ｒ、５コースから２着として得点率６・６７の１３位で自身２回目の準優入りを果たした。「押し感があって波を越えていたし、初日よりは良くなった。ただ、舟足で◎がつくところはなく普通ですね。いい方向には行っている」と機力は上向きだ。準優１２Ｒの内枠勢は機力