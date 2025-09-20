◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）日本勢は今大会競歩で２個目のメダル獲得となった。歴史的猛暑に見舞われた大会で、日本陸上競技連盟の科学的な暑熱対策が功を奏した。同連盟科学委員会の杉田正明委員長を筆頭に特に「暑熱順化」に注力。大舞台を前にいかなる場でも東京の温度、湿度を想定した環境を準備する取り組みを行ってきた。今年４月。選手には「ポイントは暑熱順化です」と通達。山西や男子マラソンで日本人