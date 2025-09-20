◆秋季東京都大会１次予選▽２回戦二松学舎大付１８―０青鳥特別支援＝５回コールド＝（２０日・二松学舎大付柏グラウンド）秋季東京都大会１次予選の２回戦が行われ、軽度知的障害のある生徒が通う青鳥特別支援が０―１８で二松学舎大付に５回コールド負けした。特別支援学校が甲子園出場経験校と公式戦で対戦するのは初めて。三塁手を左翼に下げる異例の「外野４人シフト」で強打者対策に徹した。全力でぶつかった。強豪