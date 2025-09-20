９日、ラサ市第二中等職業技術学校で、生徒にダニェンの演奏のこつを伝授する教師。（ラサ＝新華社記者／丁増尼達）【新華社ラサ9月20日】中国チベット族の伝統的な弦楽器「扎念琴（ダニェン）」は「六弦琴」とも呼ばれ、悠久の歴史を持ち、西蔵自治区の古代壁画や文献の中にも見ることができる。「ダニェン」はチベット語で「耳を喜ばせる音」を意味する。人々の生活に深く溶け込み、祭りや祝賀行事、仕事の余暇などに欠かせ